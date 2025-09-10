Защитник "Крыльев Советов" переходит в "Сочи"

Защитник Александр Солдатенков покидает самарские "Крылья Советов".

По информации источника, защитник "Крыльев Советов" Александр Солдатенков переходит в "Сочи" за 100 миллионов рублей - футболист подпишет контракт на 3 года.

Александр Солдатенков выступает за "Крылья Советов" с 2020 года - центральный защитник провел за самарцев во всех турнирах 162 матча, забил 5 мячей и отдал 6 голевых передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 28-летнего футболиста в 4 миллиона евро.

Напомним, что новым главным тренером "Сочи" стал Игорь Осинькин, который ранее занимал аналогичную должность в самарском клубе.