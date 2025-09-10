Назван лучший игрок «Спартака» в августе

Аргентинский футболист Эсекьель Барко признан игроком месяца в московском «Спартаке», сообщает пресс‑служба «красно‑белых».

Хавбек набрал 25% голосов болельщиков, обогнав полузащитника Кристофера Мартинса на 1%. В августе Барко забил три мяча и отдал одну голевую передачу.

В восьмом туре МИР РПЛ «Спартак» 13 сентября сыграет в гостях с московским «Динамо».

