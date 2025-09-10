Круговой раскрыл, почему Глебов с его подачи рассказал о запрете мяса в ЦСКА

Защитник ЦСКА Данил Круговой рассказал, почему полузащитник армейцев Кирилл Глебов рассказал общественности о запрете мяса в клубе. Минувшим летом Глебов и другие игроки армейцев отмечали, что новый диетолог ЦСКА запретил футболистам употреблять говядину.

— Зачем ты подставил Глебова, который с твоей подачи запустил фейк про запрет мяса в ЦСКА?

— Это вышло случайно, ха-ха. Раньше у нас на столе стейки лежали постоянно. А наш новый диетолог Хосе Блеса поставил мясо сначала раз в две недели, а сейчас — раз в неделю.

— Непривычно?

— Конечно! У меня был ритуал — есть мясо перед игрой. А теперь его стало меньше. Вот я и сказал: «Мяса больше нет». Глеб воспринял это буквально (смеётся). Сейчас я полностью поменял рацион. Посмотрим, что из этого выйдет, — приводит слова Кругового Sport24.

После семи стартовых туров Мир РПЛ сезона-2025/2026 первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН».