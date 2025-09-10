Отец нападающего Кокшарова: "Краснодар" пытается загубить карьеру моему сыну

Эдуард Кокшаров, отец нападающего "Краснодара" Александра Кокшарова, высказался о будущем своего сына.

© Rusfootball

"У нас нет взаимопонимания с клубом. Уверен: "Краснодар" не отпустит Сашу. Думаю, будут прикрываться тем, что он не до конца здоров. "Краснодар" просто пытается загубить карьеру моему сыну", - приводит слова Эдуарда Кокшарова Sport24.

Ранее Эдуард Кокшаров заявил, что "Краснодар" отказывается предоставлять его сыну игровую практику, пока он не продлит контракт.

В прошлом сезоне форвард на правах аренды выступал за "Пари НН", в составе которого провел 5 матчей и отметился 1 забитым мячом и 1 голевой передачей. Контракт футболиста с южанами рассчитан до конца текущего сезона. Рыночная стоимость 20-летнего форварда, согласно версии Transfermarkt, составляет 800 тысяч евро.