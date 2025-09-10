«Вопросов никаких». Журавель обозначил лучшего игрока РПЛ прямо сейчас

Чемпионат.com

Известный футбольный комментатор Тимур Журавель обозначил лучшего игрока Мир РПЛ прямо сейчас. Он выделил хавбека «Локомотива» Алексея Батракова.

Журавель обозначил лучшего игрока РПЛ прямо сейчас
© Global Look Press

«За Батракова говорят и цифры, и влияние на игру «Локомотива». Да и вообще все ожидают, что начнётся синдром второго-третьего сезона, а Алексею на это всё равно, он играет, тащит игру «Локо». Может, чуть меньше раздаёт голевые передачи, чем в прошлом сезоне, зато в результативности добавил, идёт по графику в 30 голов за сезон. Понятно, что такой график не выдержать, но то, как он взял темп сейчас – это круто. Голы головой, выбор позиции, понимание игры, влияние на игру в его возрасте, а ещё то, что он играет и в чемпионате, и в Кубке – тут вопросов по лучшему игроку никаких», — приводит слова Журавеля сайт РПЛ.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости