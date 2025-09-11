Министр спорта заявил, что не знает, кто тренирует «Зенит»

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что не знает, кто является главным тренером петербургского «Зенита». Об этом он сказал в интервью «РБ Спорт».

«Как отношусь к словам Семака, который раскритиковал лимит? А кто это? Главный тренер «Зенита»? Да? А я, искренне, и не знаю, кто главный тренер «Зенита». И зачем мне это знать? У нас главных тренеров — тьма», — сказал Дегтярев.

Он также отметил, что знает, кто является наставником сборной России. Валерий Карпин, напомним, также выступал против лимита на легионеров в отечественном футболе.

«Тренера сборной знаю — Карпин. Я его в свое время согласовал. Могу, кстати, не согласовать в следующий раз. Каким образом? Будет комиссия, обсуждать будем. Он может покинуть свой пост? Я не знаю», — заключил руководитель спортивного ведомства.

«Зенит» в текущем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) набрал 12 очков после семи туров. Команда Сергея Семака одержала лишь три победы и на четыре балла отстает от возглавляющего турнирную таблицу «Краснодара».