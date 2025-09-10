Александр Бубнов: сборная Катара смешная просто

Бывший футболист Александр Бубнов сравнил игру сборной России в товарищеских матчах с Иорданией и Катаром. С Иорданией сборная России дома сыграла вничью со счётом 0:0, а команду Катара разгромила на выезде — 4:1.

© Чемпионат.com

— Получается, у вас сборная России с Иорданией сыграла лучше, чем с Катаром.

— Да, 100%. Во-первых, больше технико-тактических действий. Во-вторых, меньше брака, и они могли пять-шесть забить, если бы всё реализовали. А здесь они всё реализовали, плюс сборная [Катара] смешная просто. Иорданию сейчас поставить с ними, вот сейчас, на данный момент, они этот Катар разорвут, — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».