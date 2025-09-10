Круговой записывал рэп-трек: «Друг говорит: «Сделаем хит, заколлабимся с Люсей Чеботиной». Записались, наложили биты, слушаем – полная хрень получилась»
Данил Круговой вспомнил, как записывал рэп-трек.
– Еще одно твое признание: «В молодости записывал кринжовый рэп».
– Это такой угар.
– Жду историю.
– Мы были на карантине вместе с моим другом Кириллом Ливановым во время пандемии коронавируса. Никуда выходить нельзя, скучно. А у Кирилла сосед – рэп-исполнитель. И вот он говорит: «Давай сходим к соседу, рэп запишем! Сделаем хит, заколлабимся с Люсей Чеботиной. Ты зачитаешь, а она припев споет».
– Так.
– Пришли к нему на студию в квартире, записались, наложили биты. Потом слушаем – полная хрень получилась, ха-ха. Чеботиной решили даже не писать. Поняли, что без шансов. Но, думаю, после завершения карьеры опубликуем отрывок. Там довольно интересный и необычный текст, – с улыбкой сказал защитник ЦСКА.
