Петржела оценил ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела выразил уверенность в том, что ужесточение лимита на легионеров поможет российскому футболу.

© ФК "Зенит"

«Ужесточение лимита на легионеров, безусловно, поможет футболу и особенно сборной. В России много очень талантливой молодёжи. Просто тренерам нужно доверять им и давать шанс», — рассказал Петржела в интервью Metaratings.ru.

Текущий лимит на легионеров в РПЛ работает по формуле «8+13»: в заявке на матч может быть до 13 иностранных игроков, при этом одновременно на поле разрешено находиться не более восьми из них.