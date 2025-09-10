Главный тренер «Пари НН» назвал худший матч в карьере

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Алексей Шпилевский высказался о старте команды в Мир Российской Премьер-Лиге. «Пари Нижний Новгород» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав три очка за семь матчей.

