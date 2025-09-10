Экс-защитник "Локомотива" высказался о самых ярких трансферах лета

Экс-защитник "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о самых ярких трансферах лета 2025 года в РПЛ.

© Rusfootball

- Пока явного супертрансфера лета нельзя выделить. Кордоба и Батраков уже были в нашем чемпионате, они сейчас играют наиболее ярко. Отмечу, что Жерсон и Жедсон на общем фоне не сильно выделяются. Даже Барко более яркий. Думали, что они придут и сразу начнут забивать, - приводит слова Сенникова Metaratings.ru.

Двумя самыми дорогими покупками лета 2025 года в Российской премьер-лиге стали 28-летний бразильский полузащитник Жерсон, приобретённый "Зенитом" у "Фламенго" за 25 миллионов евро, и 26-летний португальский хавбек Жедсон Фернандеш, выкупленный "Спартаком" у турецкого "Бешикташа" за 20,78 миллиона евро.

На счету Жерсона за российский клуб 6 матчей РПЛ без результативных действий, Жедсон провёл в чемпионате России 5 игр, отметившись одним голом и одним результативным пасом.