В семье полузащитника «Динамо» родилась двойня

В семье полузащитника московского «Динамо» Рубенса Диаса и его жены Аны родилась двойня, сообщает пресс‑служба «бело‑голубых».

Детей назвали назвали Тео и Серена.

Рубенс перешел в «Динамо» в июле 2025 года, контракт 24‑летнего хавбека рассчитан до лета 2030‑го. В текущем сезоне бразильский игрок провел за московский клуб шесть матчей.

«Динамо» с 8 очками занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата России. В девятом туре РПЛ команда Валерия Карпина примет «Спартак» 13 сентября.

