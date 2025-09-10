Спортивный юрист высказался о деле Смолова

Спортивный юрист Сергей Алексеев в эфире «Матч ТВ» рассказал, что футболист Федор Смолов вряд ли получит реальный срок за драку в кафе на Большой Никитской.

© Матч ТВ

Ранее стало известно, что в отношении Смолова было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 112 УК РФ «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

— В такой ситуации Смолову грозит до трех лет лишения свободы, либо ограничение свободы до трех лет, либо арест на срок до шести месяцев. Все зависит от хода расследования. В любом случае, поскольку Смолов встал на путь исправления, многократно извинялся, предлагал компенсацию ущерба здоровья, если и будет обвинительный приговор, скорее всего, он будет применен условно. То есть будет дан испытательный срок без реального отбывания, — заявил Алексеев в эфире «Матч ТВ».

28 мая у 35‑летнего Смолова случился конфликт с двумя мужчинами в заведении в центре Москвы. На обнародованном видео видно, что Смолов подошел к мужчинам в кафе, с которыми у него произошел разговор. Когда футболист уже собирался уходить, он резко развернулся и ударил одного из мужчин. По информации СМИ, через некоторое время после драки Смолову пришло предложение заплатить миллион рублей, чтобы видео не попало в сеть. Позже Смолов заявил, что подал заявление в полицию в связи с вымогательством и шантажом со стороны неизвестных лиц.

В конце мая Смолов покинул «Краснодар» в связи с окончанием действия контракта.