Кандидат в мэры Нью‑Йорка устроил кампанию против ФИФА

Кандидат на пост мэра Нью‑Йорка Зохран Мамдани запустил петицию с призывом к ФИФА отказаться от плана использования динамического ценообразования для билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года.

© Соцсети

Кампания под названием «Игра превыше жадности» стартовала со стилизованного видеоролика кандидата, опубликованного в социальных сетях.

33‑летний Мамдани требует от ФИФА изменить курс на динамическое ценообразование, которое устанавливает цены на билеты в зависимости от спроса болельщиков. Он также призвал установить ограничение на перепродажные цены и отложить 15% билетов со скидкой для местных жителей.

Мамдани раскритиковал ФИФА за то, что она не выделила билеты местным жителям для посещения матчей, а затем призвал людей подписать петицию, заявив, что «крупнейшее спортивное событие в мире происходит у вас во дворе, и вам придется заплатить за него».

В конце ролика Мамдани показал символическую красную карточку ФИФА и обвинил организацию в жадности.

Ранее в этом месяце ФИФА подтвердила, что будет использовать динамическое ценообразование на чемпионате мира по футболу 2026 года: самые дешевые билеты на групповой этап будут стоить от 60 долларов США, а самые дорогие билеты на финал будут стоить 6730 долларов.

Финальный матч чемпионата мира 2026 года пройдёт на арене «Метлайф» в Нью‑Йорке.

ЧМ‑2026 пройдет в 16 городах США, Канады и Мексики. Матчи турнира примут Мехико, Гвадалахара, Монтеррей (все — Мексика), Торонто, Ванкувер (оба — Канада), Нью‑Йорк, Филадельфия, Бостон, Атланта, Майами, Хьюстон, Даллас, Лос‑Анджелес, Сан‑Франциско, Канзас‑Сити, Сиэтл (все — США). Также этот чемпионат мира станет первым, в котором примут участие 48 команд.