«Сочи» расторг контракт с Батыревым и отдал Кожемякина в аренду

«Сочи» расторг контракт с Амиром Батыревым и отправил в аренду Олега Кожемякина.

«Амир Батырев покидает «Сочи». Трудовое соглашение с 23-летним полузащитником расторгнуто по обоюдному согласию сторон. Батырев стал игроком «Сочи» летом 2022 года. С тех пор он дважды уезжал в аренды – в саратовский «Сокол» и красноярский «Енисей», а суммарно за нашу команду во всех турнирах провел 30 матчей и забил 1 мяч. Олег Кожемякин продолжит карьеру в «Торпедо». 30-летний защитник до конца сезона-2025/26 будет выступать на правах аренды за московское «Торпедо». Кожемякин стал игроком «Сочи» летом 2024 года. В прошлом сезоне футболист провел за нашу команду 25 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три голевые передачи, две из которых в решающем стыковом матче за право выхода в Мир РПЛ против «Пари НН», – говорится в заявлениях «Сочи».

Напомним, Кожемякин уже выступал за «Торпедо» в сезонах-2021/22 и 2022/23.