«Сочи» ведёт переговоры с вратарем Ломаевым

Российский голкипер Иван Ломаев находится в Сочи и ждёт решения по заключению контракта с клубом. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Стороны ведут переговоры. Препятствием для трансфера является количество вратарей в команде.

© Чемпионат.com

Напомним, летом появлялась информация, что игрок согласовал условия контракта с «АЕЛ Ларисса». Однако до трансфера дело так и не дошло. Позже сообщалось, что он может вернуться в «Крылья Советов». 26-летний вратарь покинул стан самарского клуба в июне. В минувшем сезоне футболист принял участие в 14 играх, пропустил 23 мяча и дважды сыграл «на ноль».