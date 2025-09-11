Названо место проведения финала Лиги чемпионов 2027 года

Домашняя арена мадридского «Атлетико» под названием «Рияд Эйр Метрополитано» может стать местом проведения финального матча Лиги чемпионов в сезоне 2026/27 годов. Соответствующая информация появилась в эфире радиостанции COPE.

© mk.ru

Согласно данным источника, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально объявит это решение после проведения заседания исполнительного комитета 11 сентября.

Стадион «Метрополитано» был первоначально построен в 1993 году, а его масштабная реконструкция завершилась в 2017 году. Вместимость современной арены составляет 70 692 зрителя. В 2019 году домашняя арена «Атлетико» уже принимала финал Лиги чемпионов, где в решающем матче сошлись английские «Ливерпуль» и «Тоттенхэм», закончившемся победой «красных» со счетом 2:0.

Российские футбольные клубы продолжают оставаться отстраненными от участия в турнирах под эгидой УЕФА в связи с действующими санкционными ограничениями.