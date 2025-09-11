Трансфер Эль-Каруани из «Утрехта» в «Спартак» сорвался

Эль-Каруани не будет в России.

Как утверждает источник, левый крайний защитник "Утрехта" Суффьян Эль-Каруани отказался переходить в московский "Спартак". Сообщается, что трансфер игрока окончательно сорвался.

Напомним, ранее генеральный директор "Спартака" Олег Малышев подтвердил, что клуб действительно интересовался марокканцем, но не смог договориться с нидерландцами.

Эль-Каруани выступает за "Утрехт" с лета 2023 года. На его счету 79 матчей за нидерландскую команду, в которых футболист забил 3 гола и отдал 20 результативных ассистов на партнеров.