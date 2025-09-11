В «Акроне» раскрыли секрет удачной игры Дзюбы

Босс «Акрона» Константин Клюшев поделился мыслями о выступлении 37-летнего форварда Артема Дзюбы в составе тольяттинской команды.

© ФК "Акрон"

«Проделывает огромную работу, которая невидима болельщикам и журналистам. Он работает с молодыми футболистами, является хорошим наставником для них. У него в крови — безмерная любовь к футболу и профессионализм», — приводит слова Константина Клюшева портал Metaratings.

В текущем сезоне Дзюба принял участие в семи матчах, в которых отметился тремя забитыми мячами и двумя голевыми передачами.

Артем Дзюба выступает за «Акрон» с осени 2024 года. Его контракт с тольяттинским клубом действует до 30 июня 2026 года. По данным портала Transfermarkt, стоимость футболиста оценивается в 1,5 млн евро.

В 8-м туре РПЛ «Акрон» сыграет на выезде против «Краснодара».

Наибольшее количество матчей в карьере Дзюба провёл за петербургский «Зенит» — 249 игр, в которых забил 108 мячей и сделал 70 результативных передач.