«Интер» в следующем году намерен заполучить защитника «Брюгге»

Защитник «Брюгге» Хоэль Ордоньес в следующем году может продолжить карьеру в Италии. Об этом сообщил спортивный журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, на Ордоньеса претендует «Интер». Руководство миланского клуба планирует подписать 21-летнего эквадорца в 2026 году. Ранее интерес к игроку проявляли «Марсель» и «Аль-Хиляль».

В прошлом сезоне Хоэль Ордоньес провёл 49 матчей, забил 3 мяча и сделал 1 голевую передачу. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в 28 млн евро.