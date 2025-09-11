В "Сочи" назначили нового тренера вратарей

Тренером вратарей "Сочи" станет Алексей Антонюк.

© ФК "Сочи"

"41-летний специалист вошёл в штаб Игоря Осинькина и подписал контракт с нашей командой до конца сезона 2025/26", - сообщает пресс-служба "Сочи".

С 2013 по 2014 год Алексей Антонюк уже работал с Игорем Осинькиным в молодёжной команде "Краснодара". С 2017 по 2022 год он отвечал за подготовку голкиперов в академии "Краснодара". Последней командой в карьере специалиста был азербайджанский "Сабах".

После семи туров Российской Премьер-Лиги "Сочи" занимает 16 место, набрав одно очко. Следующую игру "барсы" проведут против "Крыльев Советов". Встреча состоится в воскресенье, 14 сентября.