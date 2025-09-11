Назван лучший тренер месяца в РПЛ

Главный тренер ЦСКА Фабио Челестини получил награду лучшего тренера месяца в Российской Премьер-Лиге.

За звание лучшего тренера месяца с Фабио Челестини соперничали Мурад Мусаев ("Краснодар"), Андрей Талалаев ("Балтика") и Станислав Черчесов ("Ахмат"). Победа швейцарского специалиста была обеспечена за счёт победы в двух из трёх голосований: его кандидатуру поддержали три из пяти экспертов РПЛ и свыше 56 процентов болельщиков. При этом мнение комментаторов разошлось с остальными - их выбором стал Андрей Талалаев.

После семи туров РПЛ ЦСКА занимает второе место, набрав 15 баллов. Следующую игру "армейцы" проведут на выезде против "Ростова". Встреча запланирована на воскресенье, 14 сентября.