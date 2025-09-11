Минспорт не будет вводить потолок зарплат в РПЛ

Министр спорта и глава Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев, комментируя возможное введение потолка зарплат в РПЛ, заявил, что единственный инструмент влияния Минспорта — решение по лимиту на легионеров.

В сентябре Дегтярев в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке заявил, что с сезона‑2028/29 лимит на легионеров в Российской премьер‑лиге будет ужесточен по схеме «10 легионеров в заявке — 5 на поле». 9 сентября должна была состояться встреча Дегтярева с представителями клубов РПЛ, но она была перенесена.

В четверг Дегтярев принял участие в старте финала Школьной футбольной лиги в Лужниках.

— Потолок зарплат как будете вводить?

— Не собираюсь его устраивать. Регулирующее воздействие государства по закону может быть в части лимита. Мое видение и проект приказа лежит на столе. Это единственный инструмент влияния. Все остальное на откуп РФС.

5 человек на поле в 2028 году, внутри должны идти действия. Клубы могут договориться о потолке зарплат сами, мы препятствовать не будем. Если договорятся о налоге на легионеров 1 к 1 или к 1 к 2 на юношеский футбол, я поддержу, ради бога.

Если будет решение по агентским вопросам или регулирования их деятельности, тоже поддержим. Мы налоги, штрафы и потолки вводить не будем, только лимит, — передает слова Дегтярева корреспондент «Матч ТВ».