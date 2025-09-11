Дегтярев высказался о встрече с клубами РПЛ и РФС

Михаил Дегтярев пообещал, что встреча с клубами Мир РПЛ все же состоится.

© Sports.ru

Министерство спорта РФ перенесло запланированную на 9 сентября встречу с представителями российского футбола. Планировалось, что на ней будут обсуждены вопросы изменения лимита и потолка зарплат.