Тульский «Арсенал» арендует полузащитника у «Пари НН»

Полузащитник «Пари Нижний Новгород» Александр Трошечкин перейдёт в тульский «Арсенал» на правах аренды. Об этом сообщил журналист Иван Карпов в телеграм-канале.

© Чемпионат.com

По информации источника, арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона. 1,5 млн рублей из зарплаты будет выплачивать «Пари Нижний Новгород», ещё 200 тыс. добавит «Арсенал». Отмечается, что после Нового года ситуация изменится: «Арсенал» будет платить 700 тыс., а «Пари Нижний Новгород» — 1 млн.

Контракт 29-летнего Александра Трошечкина с «Пари Нижний Новгород» истечёт летом 2026 года, и тогда он сможет перейти в новый клуб в статусе свободного агента.