Булыкин высказался о планах РФС обратиться в ФИФА по делу Садыгова

Бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин заявил «Матч ТВ», что нужно отстранять от футбольной деятельности функционеров, которые ведут антифутбольную деятельность и вредят имиджу российского спорта.

© Матч ТВ

В четверг генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил о готовности обратиться в Международную федерацию футбола (ФИФА), чтобы бизнесмену Туфану Садыгову пожизненно запретили заниматься любой футбольной деятельностью во всех странах.

— Здесь я на стороне Митрофанова, конечно же, потому что нужно наказывать и клуб, и людей, которые ведут антифутбольную деятельность. Это очень сильно влияет на имидж российского футбола. Может быть, какие‑то другие договоренности были у людей, которые были нарушены, поэтому, конечно, все эти тонкости Митрофанов знает, и мы, как футбольное сообщество, полностью его поддерживаем, — сказал Булыкин «Матч ТВ».

По итогам прошлого сезона «Химки», которые спонсировал Садыгов, заняли 12‑е место в МИР РПЛ. Клуб не получил лицензию для участия в турнире в сезоне‑2025/26. «Красно‑черные» подали апелляцию, однако апелляционный комитет РФС оставил первоначальное решение в силе. После этого в «Химках» объявили о приостановке деятельности клуба. В ходе прошлого сезона сообщалось о задолженностях клуба перед игроками по зарплатам. Во вторник арбитражный суд Московской области признал «Химки» банкротом.