Полузащитник "Сочи": не могу представить себя в "Спартаке"

Полузащитник "Сочи" Дмитрий Васильев высказался о возможности перейти в "Спартак".

© ФК "Сочи"

"Я не могу представить себя в «Спартаке», потому что у меня контракт с «Зенитом». Тем более, что я чуть-чуть знаком с внутренней кухней красно-белых. В общем, я бы отказался от перехода, потому что этот клуб мне не близок по духу", – сказал Васильев в интервью "РБ Спорт".

Дмитрий Васильев этим летом перешёл в "Сочи" на правах аренды из "Зенита". Полузащитник является воспитанником петербургского клуба. Его контракт рассчитан до лета 2028 года. В текущем сезоне хавбек принял участие в девяти матчах во всех турнирах и отличился двумя забитыми мячами.

После семи туров "Сочи" занимает 16 место в Российской Премьер-Лиге, набрав одно очко. Следующий матч "барсы" проведут на выезде против "Крыльев Советов". Игра пройдёт в воскресенье, 14 сентября.