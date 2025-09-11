В махачкалинское "Динамо" переходит нападающий "Тонделы"

Нападающий "Тонделы" Миро близок к переходу в махачкалинское "Динамо".

© Rusfootball

По информации O Jogo, Миро уже вылетел в сторону Махачкалы. Российская команда заплатит за трансфер 2 миллиона евро. Нападающий должен подписать контракт на 4 года. "Тондела" получит процент с перепродажи ангольского форварда.

В минувшем сезоне Миро принял участие в 31 матче за "Тонделу", отличился 10 забитыми мячами. По данным Transfermarkt, его стоимость оценивается в 650 тысяч евро.

После семи туров махачкалинское "Динамо" занимает 11 место в чемпионате России с восемью очками. Следующую игру команда проведёт завтра на выезде против "Рубина".