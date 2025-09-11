"Нефтехимик" арендовал Бобра у "Крыльев Советов"

Иван Бобёр продолжит карьеру в Нижнекамске.

© ФК "Крылья Советов"

"Крылья Советов" и "Нефтехимик" достигли соглашения об аренде 19-летнего вингера Ивана Бобра до конца текущего сезона, сообщает пресс-служба клуба. Соглашение включает возможность отозвать игрока из аренды зимой.

В нынешнем сезоне 19-летний футболист провел один матч за основную команду "Крыльев". За все время выступлений в системе самарцев Бобёр провел 70 игр, в которых записал на свой счет 19 голов и 11 результативных передач.