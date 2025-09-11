Полузащитник Ломакин перешел из «Оренбурга» в «Торпедо»

30-летний центральный полузащитник Александр Ломакин переходит из «Оренбурга» в московское «Торпедо». Стороны подписали контракт сроком на два года. За новую команду Ломакин будет выступать под 21-м номером, сообщает пресс-служба автозаводского клуба на официальном сайте.

Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Ломакина € 800 тыс.

Интересно, что Ломакин присоединился к «Оренбургу» лишь в июле 2025 года. Он пополнил состав команды на правах свободного агента после ухода из «Енисея». Ранее Александр также выступал за «Урал», «Факел» и португальский клуб «Лейрия». Ломакин является воспитанником академии «Локомотива».