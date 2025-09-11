Воспитанник «Зенита» ответил, на что способны российские команды в ЛЧ

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Васильев, выступающий за «Сочи» на правах аренды, ответил, на что способны российские команды в Лиге чемпионов. С конца февраля 2022-го российские сборные и клубы отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА.

– На что были бы способны клубы РПЛ в общем этапе Лиги чемпионов?

– Мне кажется, что было бы тяжеловато выйти в плей-офф, как когда-то «Зенит» и ЦСКА. Думаю, что уровень футбола в России упал в отсутствии международных соревнований, — приводит слова Васильева «РБ Спорт».

По состоянию на сегодняшний день первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», набравший 16 очков. На второй строчке расположился ЦСКА (15), тройку лидеров замыкает «Балтика» (15). «Зенит» — пятый (12). В зоне вылета находятся «Сочи» и «Пари НН».