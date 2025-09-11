Против «Челси» выдвинули 74 обвинения в нарушении правил при Абрамовиче

Против «Челси» выдвинуты 74 обвинения в нарушении правил при Романе Абрамовиче.

Напомним, в ноябре 2023 года стало известно, что «Челси» мог нарушать финансовый фэйр-плей с помощью офшоров бывшего владельца клуба Романа Абрамовича. Утверждалось, что «синим» грозит штраф и снятие очков в АПЛ за выплаты агентам Эдена Азара, Нголо Канте и Сулейману Керимову за трансферы Виллиана и Самюэля Это′О. Лондонцы общались с Премьер-лигой по поводу выплаты компенсации, чтобы избежать санкций.

Футбольная ассоциация Англии (FA) выступила с заявлением.