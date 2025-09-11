«Шахтер» подаст в суд на УАФ из-за допингового дела Мудрика

«Шахтёр» намеревается подать в суд на Украинскую ассоциацию футбола из-за допингового дела полузащитника лондонского «Челси» Михаила Мудрика. Об этом сообщает украинский журналист Игорь Бурбас.

© Чемпионат.com

По данным источника, иск будет подан, если подтвердится, что игрок получал запрещённые вещества во время пребывания в тренировочном лагере национальной сборной. С декабря 2024 года Мудрик отстранён от матчей «Челси» из-за положительной допинг-пробы: в организме игрока нашли мельдоний — препарат, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством (WADA).

Михаил выступает за «Челси» с января 2023. Суммарно полузащитник провёл 73 матча за «синих» во всех турнирах, забил 10 голов и сделал девять результативных передач.