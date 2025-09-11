Нападающий Воробьев назвал главную цель «Локомотива» в нынешнем сезоне

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв заявил, что главная цель команды – борьба за чемпионство в Российской Премьер-Лиге.

«Мы играем, чтобы побеждать. «Локомотив» – топ-клуб. Хотим завоевать золото. Какие еще задачи могут быть?» – приводят слова Воробьева «РГ».

В прошлом сезоне «Локомотив» завершил чемпионат России на шестом месте. В текущем розыгрыше РПЛ железнодорожники после семи туров занимают четвёртую позицию в таблице.

27-летний Воробьёв в этом сезоне провёл шесть матчей за москвичей и забил пять мячей. Его контракт с «Локомотивом» действует до июня 2027 года, а портал Transfermarkt оценивает игрока в 3 млн евро.