Министр спорта пригрозил Карпину увольнением

Министр спорта России и глава Олимпийского комитета страны Михаил Дегтярев пригрозил увольнением главному тренеру сборной России по футболу Валерию Карпину за его выступление против ужесточения лимита на легионеров в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Функционер отметил, что согласовывал кандидатуру тренера.

«Могу, кстати, не согласовать в следующий раз. Будет комиссия, обсуждать будем. Может ли он покинуть свой пост? Я не знаю», — заявил Дегтярев.

Министр спорта также ответил на вопрос о том, как он относится к критике ужесточения лимита со стороны главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«А кто это?» — поинтересовался Дегтярев.

Ранее Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ. По его словам, с 2028 года заявить на сезон можно будет десять иностранцев, а одновременно выпустить на поле — пять. Карпин на протяжении нескольких лет неоднократно высказывался против лимита на легионеров, а Семак 4 сентября этого года заявил о том, что ужесточение лимита не добавит силы российскому футболу.