Президент «Сьона» хочет продолжать сотрудничать с клубами РПЛ

Президент «Сьона» планирует продолжить сотрудничество с российскими клубами.

В 2025 году швейцарский клуб дважды сыграл с «Зенитом» в Санкт-Петербурге – 9 июля и 6 сентября. В обоих матчах победу одержала российская команда (5:2, 5:3).