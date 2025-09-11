Президент «Сьона» хочет продолжать сотрудничать с клубами РПЛ: «Будем играть в Москве, проведем с вами летние сборы, возможно. Мы единственные, кто был бы рад приехать в Россию»
Президент «Сьона» планирует продолжить сотрудничество с российскими клубами.
В 2025 году швейцарский клуб дважды сыграл с «Зенитом» в Санкт-Петербурге – 9 июля и 6 сентября. В обоих матчах победу одержала российская команда (5:2, 5:3).
«Мы сделаем это снова, но уже в следующем году. У нас отличные связи с «Зенитом». И я думаю, мы будем играть и в Москве. Мне нужно создать крепкую команду для Европы, и наш опыт работы с Россией очень хорош. И мы единственные, кто был бы рад приехать в вашу страну. Я думаю о том, чтобы, возможно, провести с вами летние сборы. Есть несколько отличных команд с качественным менеджментом и первоклассной инфраструктурой», – сказал Кристиан Константин.
