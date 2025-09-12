Карпин заявил, что готов к увольнению из "Динамо" из-за плохих результатов

Главный тренер московского "Динамо" Валерий Карпин в интервью "Чемпионату" заявил, что готов к возможной отставке. По его словам, любой тренер, подписывающий контракт с любым клубом, всегда готов к тому, что может быть уволен. "Как к отставке можно отнестись? Что мне, сказать, что не уйду? Когда любой тренер подписывает контракт, он должен быть готов к отставке, так что это может произойти когда угодно. Все от результата зависит", - заявил Карпин. "Динамо" под руководством Карпина в текущем сезоне набрало восемь очков после семи проведенных туров и занимает девятое место в турнирной таблице. В восьмом туре бело-голубые примут в столичном дерби московский "Спартак". Игра пройдет на "ВТБ Арене" 13 сентября, стартовый свисток прозвучит в 16:45 по московскому времени.