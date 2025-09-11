"Краснодар" получил отказ в отмене красной карточки Кордобы

КДК отказал "Краснодару" в отмене удаления нападающего Джона Кордобы.

© Rusfootball

Сегодня, 11 сентября, состоялось заседание контрольно-дисциплинарного комитета РФС, на котором был рассмотрен эпизод с удалением на 56-й минуте матча ЦСКА - "Краснодар" (1:1) колумбийского форварда "быков" Джона Кордобы.

Комитет принял решение отказать краснодарцам в отмене красной карточки, полученной за агрессивное поведение. Таким образом Кордоба дисквалифицирован на 2 матча чемпионата России, один из которых - условно.