Луис Энрике перенес операцию после аварии на велосипеде.

5 сентября главный тренер «Пари Сен-Жермен» после падения с велосипеда получил переломом ключицы.

55-летний уроженец Астурии перенес операцию в Испании. Практически исключено, что Энрике примет участие в матче «ПСЖ» – «Ланс» в воскресенье в рамках 4-го тура чемпионата Франции.

В среду парижане приступили к тренировках после паузы на игры сборных. Занятие проводил помощник экс-тренера «Барселоны» Рафель Поль. 38-летний ассистент будет исполнять обязанности главного тренера до тех пор, пока Луис не восстановится.

Пока не известно, сможет ли Энрике руководить командой в 1-м туре Лиги чемпионов против «Аталанты» 17 сентября.