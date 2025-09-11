ЦСКА - худшая команда РПЛ по одному показателю

Команда Фабио Челестини отстает в одном аспекте.

Как видно из инфографики, опубликованной пресс-службой РПЛ, московский ЦСКА является худшим в чемпионате по количеству выигранных единоборств.

После семи сыгранных туров команда Фабио Челестини набрала 15 очков и находится на втором месте в турнирной таблице. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет всего один балл. В текущем первенстве страны "армейцы" еще не потерпели ни одного поражения, при 4 победах и 3 ничьих.