Канчельскис высказался о Фергюсоне в Медиалиге

Канчельскис о Фергюсоне в Медиалиге: «Ему оно надо? У него и так своих забот хватает»
Андрей Канчельскис усомнился в появлении Алекса Фергюсона в WINLINE Медиалиге.
«Фергюсон в Медиалиге? Ему оно надо, думаете? У него и так своих забот хватает. Он преподает в университете в Нью-Йорке. Не думаю, что в таком возрасте он будет настроен совершать такие перелеты», – заявил экс-футболист «Манчестер Юнайтед».
Ранее стало известно, что экс-хавбек «МЮ» Луиш Нани присоединился к «Альфа-Банке» из Медиалиги. Португалец дебютирует за клуб в матче против «Амкала» 14 сентября в 14:30 (Мск).
«Крылья» приостановили переговоры с «Локо» по Олейникову из-за травмы Ракова. Рассматривается только продажа хавбека по «завышенной цене» («Мутко против»)
Российские пловцы не выступят на первом этапе Кубка мира в США («Матч ТВ»)
Шаров, Ольков, Попов выйдут на старт чемпионата России по полумарафону. Среди женщин – Сидорова, Прокопьева, Аристархова
«Крылья» приостановили переговоры с «Локо» по Олейникову из-за травмы Ракова. Рассматривается только продажа хавбека по «завышенной цене» («Мутко против»)
Российские пловцы не выступят на первом этапе Кубка мира в США («Матч ТВ»)
Шаров, Ольков, Попов выйдут на старт чемпионата России по полумарафону. Среди женщин – Сидорова, Прокопьева, Аристархова