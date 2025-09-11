В «Динамо» высказались о драке Смолова

Генеральный директор московского «Динамо» Павел Пивоваров назвал неприемлемым поведением драку российского футболиста Федора Смолова в московском ресторане «Кофемания». Его слова приводит РИА Новости.

«С Федором знаком лично, поэтому не хотел бы комментировать. То, что мы видели на видео, это неприемлемое поведение, но он принес извинения. То, что касается юридической оценки, с этим необходимо обращаться в правоохранительные органы, футбольный клуб подобные вопросы не решает», — сказал Пивоваров.

Информация о том, что на Смолова завели уголовное дело, появилась 10 сентября. Сообщается, что ему грозит до трех лет лишения свободы по статье «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью».

28 мая Смолов устроил драку в одном из ресторанов сети «Кофемания» в Москве. По одной из версий, двое посетителей за соседним столиком во всеуслышание обсуждали спортсмена. Смолов подошел к ним, чтобы разобраться в ситуации, но в результате между мужчинами произошла драка. Футболист кулаком ударил каждого оппонента в лицо, сообщалось, что пострадавшие написали заявление в полицию.

Супруга футболиста Карина Истомина заявила, что после инцидента Смолов раскаялся и предложил потерпевшим компенсацию, однако те несколько раз увеличивали запрашиваемую сумму и в итоге обнародовали запись драки.