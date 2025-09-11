«Акрон» договорился о трансфере 19-летнего уругвайца

Тольяттинский «Акрон» близок к трансферу полузащитника Кевина Аревало из уругвайского «Монтевидео Сити Торке». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

© Соцсети

Российский клуб заплатит за 19-летнего вингера € 1,1 млн. С игроком осталось подписать лишь личный контракт.

«Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала шесть очков за семь матчей. На первой строчке располагается «Краснодар» (16). В ближайшем туре чемпионата России «Акрон» на выезде сыграет с «Краснодаром» в субботу, 13 сентября. Начало игры — в 19:30 по московскому времени.