Наумов: Плохо для министра не знать Семака, тренера нашего флагмана — «Зенита»

Спорт день за днем

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ прокомментировал слова министра спорта РФ Михаила Дегтярева.

Экс-президент «Локомотива»: плохо для министра не знать Семака
© Спорт день за днем

‎Министр спорта заявил, что он не знает, кто такой Сергей Семак. Также чиновник переспросил у журналистов, зачем ему знать, кто такой главный тренер «Зенита».

‎— Как считаете, правильно ли, что в России человек вносит большие изменения в правилах футбола, но не знает одного из самых известных людей?

‎— Конечно, Дегтяреву это не делает чести. Семак тренирует флагман нашего футбола — «Зенит». Я думаю, что, может, он в горячке это сказал. Сергей Семак все равно на слуху. Он не может его не знать. Мне непонятны его выражения. Это, конечно, плохо для министра. Министр должен таких людей знать.

‎— Семак и Карпин раскритиковали ужесточение лимита, но Дегтярев не обратил внимание на их слова. Как оцените, что министр не слушает футбольных людей, совершая свои решения?

‎— Я думаю, что тут дело не только в Семаке и Карпине. Я думаю, нужно послушать вообще футбольное сообщество. Нужно послушать все команды. Я бы на месте Дегтярева это сделал. Нужно сделать всеобщее обсуждение среди специалистов. Именно специалистов по этому вопросу, потому что мнений очень много. Я например до последнего времени считал, что административные меры в футболе неприемлемы, никаких лимитов вводить не надо. Должна быть естественная конкуренция. Но сегодняшняя ситуация, она буквально изменила все и мое мнение в том числе. Сейчас мы отлучены от европейского футбола. Никакого смысла в приглашении иностранцев нет. Раньше мы играли в еврокубках и хотели выглядеть на уровне тех команд. Сейчас этого ничего нет. Хотя ужесточение принесет проблемы клубам, потому что это клубы заключают трехлетние, пятилетние контракты с зарубежными футболистами. Разрывая эти соглашения, мы будем обязаны выплатить все это. Поэтому срок клубам дан для подготовки.

‎— Встреча Дегтярева с клубами РПЛ была перенесена. Как думаете, руководители команд способны отменить решение по ужесточению?

— Отменить нет, но свое мнение они обязаны высказать. Конечно, решение будет за министром. Но высказать свое мнение они должны. Это мнение может повлиять на решение министра.

Главное сейчас
Спорт день за днем: главные новости
Главное сейчас
Спорт день за днем: главные новости