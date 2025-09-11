«Сочи» объявил о расторжении контрактов с двумя футболистами

«Сочи» в телеграм-канале объявил о расторжении контрактов по обоюдному согласию сторон с двумя футболистами: 22-летним полузащитником Кириллом Никитиным и 27-летним центральным защитником Лазаром Стойсавлевичем.

Никитин перешёл в сочинский клуб в июле минувшего года. В сезоне-2024/2025 полузащитник принял участие в 28 матчах во всех турнирах, в которых он отметился голом и двумя результативными передачами.

Стойсавлевич стал футболистом «Сочи» в прошедшее зимнее межсезонье. В весенней части минувшего сезона центральный защитник принял участие в семи встречах, где сербский футболист не совершил результативных действий.