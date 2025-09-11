Три игрока пропустят 8-й тур РПЛ из-за дисквалификации

Стали известны футболисты, которые не сыграют в ближайшем туре чемпионата России.

Как сообщает пресс-служба Российской Премьер-Лиги, 8-й тур в связи с дисквалификацией пропустят сразу три игрока. Ими станут нападающий московского "Локомотива" Николай Комличенко и форвард "Краснодара" Джон Кордоба, а также полузащитник грозненского "Ахмата" Мануэл Келиано.

В рамках 8-го тура "Краснодар" примет на своем поле тольяттинский "Акрон", а "Локомотив" отправится в гости к "Ахмату".