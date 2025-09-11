«Крылья Советов» приостановили переговоры с «Локомотивом» по Олейникову

«Крылья» приостановили переговоры с «Локо» по Олейникову из-за травмы Ракова. Рассматривается только продажа хавбека по «завышенной цене» («Мутко против»)
«Крылья Советов» взяли паузу в переговорах с «Локомотивом» по Ивану Олейникову.
Ранее «Чемпионат» сообщил, что переход Олейникова сорвался у железнодорожников в конце августа, и больше трансферов не планируется.
По информации телеграм-канала «Мутко против», клубы рассматривали разные варианты, в том числе аренду хавбека, однако ситуация изменилась после травмы Вадима Ракова, принадлежащего «Локомотиву».
Сейчас в самарском клубе нет полноценной замены арендованному Ракову, поэтому «Крылья» отказались от варианта с арендой и теперь рассматривают лишь продажу игрока по завышенной цене.
