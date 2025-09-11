Женские «Спартак» и ЦСКА оштрафованы по итогам дерби в Кубке России

Женские футбольные клубы «Спартак» и ЦСКА оштрафованы на 165 тысяч рублей за оскорбительные скандирования болельщиками в матче Кубка России.

© ЖФК «Спартак»

Первый полуфинал Winline Кубка России среди женских команд завершился гостевой победой ЦСКА со счетом 1:0. Ответная встреча состоится 14 сентября, начало — в 12:00.

— За оскорбительные скандирования болельщиками «Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей, ЦСКА — на 65 тысяч рублей, — сказал Григорьянц «Матч ТВ».

Матч ЦСКА — «Спартак» в прямом эфире будет показан на телеканале МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.