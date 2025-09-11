«Барселона» объявила о назначении экс-игрока команды в тренерский штаб

Бывший футболист «Барселоны» Тьяго Алькантара вошёл в тренерский штаб сине-гранатовых. Об этом сообщает официальный сайт каталонского клуба.

Главным образом специалист будет заниматься с командой тактической работой, а также подготовкой к тренировочным занятиям.

Напомним, завершивший профессиональную карьеру летом 2024 года Тьяго Алькантара уже входил в тренерский штаб «Барселоны» на временной основе, а покинул пост технического ассистента в августе прошлого года.

Тьяго Алькантара является воспитанником «Барселоны». За основную команду он выступал с 2011 по 2013 год, после чего перебрался в мюнхенскую «Баварию». Футбольную карьеру экс-игрок сборной Испании завершил в английском «Ливерпуле».