Появилась статистика 70-летнего Медведева в матче Кубка России

70-летний Александр Медведев, ставший самым возрастным футболистом в истории России, был заменён на 23-й минуте матча 1/64 финала Пути регионов Фонбет Кубка России с белгородским «Салютом». За это время Медведев развёл мяч с центра поля, совершил два фола и не сделал передач.

Команды играют на стадионе «Зоркий» в Красногорске. Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Павлом Клипиковым (Новосибирск). На момент выхода новости счёт в игре 0:0.

Отметим, что самым возрастным игроком в мировом футболе является египтянин Эззельдин Бахадер, сыгравший в третьем по силе дивизионе Египта в октябре 2020 года. На тот момент Бахадеру было 74 года и 348 дней.